Amado Gil y José Luis Ramos, con Yoani Sánchez y Alejandro Tur, comentan la visita del director de la OMS y el manejo que da el régimen de La Habana. Dos congresistas demócratas pidieron a Diaz Canel liberar presos para reiniciar dialogo con EEUU. Cuba busca inversionistas a través de la FIHAV