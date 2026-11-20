Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, con Hildebrando Chaviano Y José Luis Tan Estrada, analizan el desplome del turismo, los cubanos de la diáspora: mayor grupo que visita la isla. El régimen arremete ahora va contra un proyecto de alimentación independiente. La inflación superó 50% en octubre.
Episodios
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noviembre 20, 2026
Las noticias como son
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noviembre 19, 2026
Las noticias como son
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noviembre 18, 2026
Las noticias como son
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noviembre 17, 2026
Las noticias como son
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noviembre 16, 2026
Las noticias como son
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noviembre 13, 2026
Las noticias como son
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