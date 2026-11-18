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Amado Gil y José Luis Ramos, con José Daniel Ferrer muestran imágenes de residentes del reparto Zamorano en Santiago de Cuba defendiendo el programa de alimentación a los más vulnerables. También, con Ángel Rodríguez Pita, analizan el programa de financiamiento de la Union Europea a MIPYMES en Cuba.
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