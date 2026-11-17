Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, se unen al experto en energía Jorge Piñon para analizar la propuesta de Días Canel de volver a la industria azucarera para producir electricidad. También, el abogado Ángel Leal explica todo sobre la I 220 A y la decisión de la corte federal.
Episodios
-
noviembre 17, 2026
Las noticias como son
-
noviembre 16, 2026
Las noticias como son
-
noviembre 13, 2026
Las noticias como son
-
noviembre 12, 2026
Las noticias como son
-
noviembre 10, 2026
Las noticias como son
-
noviembre 09, 2026
Las noticias como son
Foro