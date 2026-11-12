Las noticias como son

Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Alejandro Tur Valladares y Vladimir Turró, abordan las mas recientes amenazas que recibió Turró a manos de agentes del G-2. ¿Purga de dirigentes en Cuba?, ya van tres gobernadores y un intendente. MINREX responde al G-7 que pidió democracia en Cuba.