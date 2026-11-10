Las noticias como son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con José Daniel Ferrer muestran imágenes de residentes de Stgo. de Cuba exigiendo en la calle la libertad del activista Yoel Alejandro Pérez Serrano. También, José Luis Tan Estrada nos habla de todo lo que hay detrás de la renuncia del gobernador de Camagüey.

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