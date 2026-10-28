Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, con José Daniel Ferrer, analizan el voto en la ONU de la resolución cubana contra el embargo. Con el periodista Alejandro Tur Valladares, comentan el cuestionamiento del economista Pedro Monreal sobre Gaesa que llama a detener la corrupción además de la caída del turismo
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