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Las Noticias Como Son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Vladimir Turró y José Luis Tan Estrada, abordan los datos que demuestran en números la crisis de la producción eléctrica en Cuba. Entra en vigor la ley petrolera que, según los expertos, lleva un sector privado pequeño y control rígido del gobierno.

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