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Las Noticias Como Son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y Dimas Castellanos comentan sobre la nueva ley en Cuba que intenta atraer inversiones privadas en el sector petrolero. También, Cuba abre el primer mercado mayorista con ofertas estatales y de privados. Y sigue subiendo el dólar.

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