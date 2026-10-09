Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y Dimas Castellanos comentan sobre la nueva ley en Cuba que intenta atraer inversiones privadas en el sector petrolero. También, Cuba abre el primer mercado mayorista con ofertas estatales y de privados. Y sigue subiendo el dólar.
Episodios
-
octubre 09, 2026
Las noticias como son
-
octubre 08, 2026
Las noticias como son
-
octubre 07, 2026
Las noticias como son
-
octubre 06, 2026
Las noticias como son
-
octubre 05, 2026
Las noticias como son
-
octubre 02, 2026
Las noticias como son
Foro