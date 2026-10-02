Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, traen al programa al abogado de inmigración Ángel Leal, quien habla de lo más reciente en el tema que puede afectar a cubanos dentro u fuera de la isla. También, el Dr. Omar Vento explica un homenaje que se prepara para las víctimas del remolcador “13 de marzo”
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octubre 02, 2026
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octubre 01, 2026
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septiembre 30, 2026
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