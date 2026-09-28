Las noticias como son
Amado Gil y José Ramos, en Tertulia con Yoani Sánchez y Leopoldo Luis García, abordan la entrevista de Oscar Pérez-Oliva Fraga que niega conversaciones con empresas estadounidenses y Marco Rubio dice en otra entrevista que régimen cubano aprenderá "por las malas" si no corrige el rumbo.
Episodios
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septiembre 28, 2026
Las noticias como son
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septiembre 25, 2026
Las noticias como son
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septiembre 24, 2026
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septiembre 23, 2026
Las noticias como son
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septiembre 22, 2026
Las noticias como son
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septiembre 21, 2026
Las noticias como son
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