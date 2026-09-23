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Las Noticias Como Son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con José Daniel Ferrer, nos comenta desde Alemania los objetivos de su viaje para exponer la situación política de Cuba. También, con el politólogo venezolano Gustavo Manzo, comentan la visita de Delsy Rodríguez a la ONU y su reunión con Donald Trump.

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