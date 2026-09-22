Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Reinaldo Escobar y Omar López Montenegro, abordan la afirmación de John Kavulich de que los contactos entre EEUU y Cuba no se han detenido. Rubio ha vuelto a decir que en Cuba hay personas con la que se puede trabajar y Siguen los impagos a campesinos.
Episodios
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septiembre 22, 2026
Las noticias como son
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septiembre 21, 2026
Las noticias como son
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septiembre 18, 2026
Las noticias como son
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septiembre 16, 2026
Las noticias como son
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septiembre 15, 2026
Las noticias como son
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septiembre 14, 2026
Las noticias como son
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