Las noticias como son
- Amado Gil
Amado Gil, en tertulia con Yoani Sánchez y Omar López Montenegro, se refieren a los dos cubanos al servicio de Rusia que reclutan agentes para cometer actos terroristas en Europa. La Habana pierde a sus abogados en el caso del fondo CRF en Londres. En Cuba apelan a inversionistas nacionales.
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