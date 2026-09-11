Las noticias como son
- Amado Gil
Amado Gil, en Tertulia con Luz Escobar y Alejandro Tur Valladares, comentan el análisis de un grupo de Harvard sobre cambios políticos para salir de la crisis en Cuba. Las importaciones desde EEUU demuestran la dependencia del mercado estadounidense. Y la isla cada vez envejece más y poco se hace.
Episodios
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septiembre 11, 2026
Las noticias como son
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septiembre 10, 2026
Las noticias como son
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septiembre 09, 2026
Las noticias como son
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septiembre 08, 2026
Las noticias como son
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septiembre 04, 2026
Las noticias como son
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septiembre 03, 2026
Las noticias como son
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