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Las Noticias Como Son

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Amado Gil, en Tertulia con Reinaldo Escobar y Omar López Montenegro, comentan la lentitud del régimen para permitir la apertura de farmacias privadas. Rubio insiste en las sanciones para evitar que GAESA se robe el dinero de Cuba. Arzobispo de Santiago de Cuba pide gobernar en provecho del pueblo.

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