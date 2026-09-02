Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con José Daniel Ferrer abordan las pésimas condiciones y la manipulación del gobierno cubano con el inicio del curso escolar. También se nos une el periodista Alejandro Tur Valladares con más de la grave crisis económica de la isla y los robos en aumento.
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septiembre 02, 2026
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septiembre 01, 2026
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agosto 31, 2026
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