Las noticias como son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Reinaldo Escobar y el economista Julio Smith, desde La Habana, opinan sobre la reunión entre Díaz Canel y el sector privado donde le pide a este último más producción y menos ganancias. Pedro Monreal escribió que esto es un sabotaje a las 176 medidas.
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