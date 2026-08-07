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Las Noticias Como Son

Las noticias como son

Las noticias como son
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Las noticias como son

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Amado Gil y José Luis Ramos, con Hildebrando Chaviano Y José Luis Tan Estrada comentan las dos nuevas resoluciones que buscan atraer inversiones en el sector eléctrico. A propósito, el déficit eléctrico ya no baja de los 2 mil MW por día. A pesar de los consejos, el régimen sigue controlando precios

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