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Las Noticias Como Son

Las noticias como son

Las noticias como son
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Las noticias como son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Reinaldo Escobar y Omar López Montenegro, analizan la situación actual de Cuba a 32 años del llamado “maleconazo”. Además, EEUU se pregunta ¿por qué GAESA no usa sus 18 mil millones de dólares para satisfacer las necesidades del pueblo cubano?

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