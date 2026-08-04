Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Reinaldo Escobar y Omar López Montenegro, analizan la situación actual de Cuba a 32 años del llamado “maleconazo”. Además, EEUU se pregunta ¿por qué GAESA no usa sus 18 mil millones de dólares para satisfacer las necesidades del pueblo cubano?
Episodios
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agosto 04, 2026
Las noticias como son
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agosto 03, 2026
Las noticias como son
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julio 31, 2026
Las noticias como son
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julio 30, 2026
Las noticias como son
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julio 29, 2026
Las noticias como son
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julio 28, 2026
Las noticias como son
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