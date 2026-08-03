Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Emilio Morales, vicepresidente del centro de Análisis “Cuba Siglo 21”, analizan los efectos de las férreas sanciones de EEUU al conglomerado militar cubano GAESA y cómo las sanciones buscan evitar una “piñata” de privatizaciones corrupta.
Episodios
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agosto 03, 2026
Las noticias como son
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julio 31, 2026
Las noticias como son
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julio 30, 2026
Las noticias como son
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julio 29, 2026
Las noticias como son
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julio 28, 2026
Las noticias como son
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julio 27, 2026
Las noticias como son
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