Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Luz Escobar y Alejandro Tur Valladares, abordan las declaraciones del vicecanciller cubano que Cuba está abierta a negocios de Trump. También, aumentan en millones las importaciones de EEUU y aprueba Cuba más leyes de supuestas aperturas económicas.
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