Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, con el abogado Ángel Leal, explican cómo afecta a los cubanos la nueva forma en que las cortes de inmigración están tratando los asilos políticos. Además, con el activista José Daniel Ferrer abordan la poca confianza que genera las medidas de apertura en la economía.
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