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Las Noticias Como Son

Las noticias como son

Las noticias como son
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Las noticias como son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Luz Escobar e Hildebrando Chaviano, comentan sobre las Nuevas sanciones de EEUU dirigidas sobre todo a la exportación de médicos. Un artículo de 14YMedio deja saber que el gobierno cubano usa el tema medioambientalista para obtener divisas del Extranjero.

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