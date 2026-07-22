Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con José Daniel Ferrer, abordan las diferencias en las entregas de ayuda humanitaria que hace la Iglesia Católica y las manejadas por el gobierno en ocasiones anteriores. También, activistas cubanos celebran el derrumbe de las empresas hoteleras españolas
Episodios
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julio 22, 2026
Las noticias como son
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julio 21, 2026
Las Noticias Como Son
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julio 20, 2026
Las Noticias Como Son
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julio 17, 2026
Las noticias como son
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julio 16, 2026
Las noticias como son
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julio 15, 2026
Las noticias como son
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