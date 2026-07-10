Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Luz Escobar e Hildebrando Chaviano, comentan sobre las sanciones de EEUU al Ministerio de Turismo cubano en medio de acuerdos turísticos firmados con Mexico. El 11 de julio, a pesar de la represión, en muchos lugares la gente salió a manifestarse.
Episodios
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julio 10, 2026
Las noticias como son
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julio 09, 2026
Las noticias como son
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julio 08, 2026
Las noticias como son
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julio 07, 2026
Las noticias como son
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julio 06, 2026
Las noticias como son
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julio 02, 2026
Las noticias como son
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