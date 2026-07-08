Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, con José Daniel Ferrer, comentan sobre el quinto aniversario de las protestas en Cuba del 11 de julio de 2021. También, con Emilio Almaguer y Leopoldo Luis García, abordan la declaración de alto funcionario del PCC sobre Raúl Guillermo Rodríguez Castro (el “Cangrejo”)
Episodios
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julio 08, 2026
Las noticias como son
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julio 07, 2026
Las noticias como son
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julio 06, 2026
Las noticias como son
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julio 02, 2026
Las noticias como son
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julio 01, 2026
Las noticias como son
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junio 30, 2026
Las noticias como son
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