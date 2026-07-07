Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Reinaldo Escobar y Omar López Montenegro, comentan un artículo de prensa sobre transformaciones en Cuba a través del sector privado. Una empresa minera australiana busca inversionistas estadounidenses y la Unión Europea exige liberación de presos.
Episodios
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julio 07, 2026
Las noticias como son
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julio 06, 2026
Las noticias como son
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julio 02, 2026
Las noticias como son
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julio 01, 2026
Las noticias como son
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junio 30, 2026
Las noticias como son
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junio 29, 2026
Las noticias como son
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