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Las Noticias Como Son

Las noticias como son

Las noticias como son
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Las noticias como son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y José Luis Tan Estrada, abordan la crisis electroenergética de Cuba y los efectos sicológicos que provocan los apagones en la gente. También, el Food Monitor Program alerta sobre los riesgos de la insalubridad en la alimentación.

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