Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y Emilio Almaguer, comentan la relación entre la subida vertiginosa del dólar y la supervivencia de la familia cubana. Qué busca el PCC con su pleno extraordinario, y Venezuela deja entrar a una empresa de EEUU para resolver los apagones.
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