Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, analizan en una tertulia especial con el economista cubano-español Elías Amor y el periodista Alejandro Tur Valladares, en Cienfuegos, las medidas económicas anunciadas por el régimen de La Habana, que según los expertos no van a sacar el país de la crisis.
Episodios
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junio 11, 2026
Las noticias como son
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junio 10, 2026
Las noticias como son
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junio 09, 2026
Las noticias como son
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junio 08, 2026
Las noticias como son
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junio 05, 2026
Las noticias como son
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junio 04, 2026
Las noticias como son
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