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Las Noticias Como Son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Reinaldo Escobar y Alejandro Tur Valladares analizan el agravamiento de la crisis cubana con la salida de la más importante empresa turística en Cuba: Meliá. Y el peso sigue en caída libre, ya se cambia a 600 por un dólar. Las protestas no se detienen.

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