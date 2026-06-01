Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y José Luis Tan Estrada, comentan la defensa que hace el régimen cubano de GAESA. También, sigue la fuga de las hoteleras en Cuba, se va Grand Aston y quieren juzgar al humorista Edyardo Ceballos por divulgar chatarra militar abandonada.
Episodios
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junio 01, 2026
Las noticias como son
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mayo 29, 2026
Las noticias como son
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mayo 28, 2026
Las noticias como son
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mayo 27, 2026
Las noticias como son
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mayo 26, 2026
Las noticias como son
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mayo 22, 2026
Las noticias como son
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