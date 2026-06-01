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Las Noticias Como Son

Las noticias como son

Las noticias como son
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Las noticias como son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y José Luis Tan Estrada, comentan la defensa que hace el régimen cubano de GAESA. También, sigue la fuga de las hoteleras en Cuba, se va Grand Aston y quieren juzgar al humorista Edyardo Ceballos por divulgar chatarra militar abandonada.

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