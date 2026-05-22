Las noticias como son

Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y José Luis Tan Estrada, analizan el peligro que corren en Cuba Meliá e Iberostar ante la posible llegada de inversores de EEUU. Cuba publica la lista de todos los indultos, que se sepa, un solo preso político. Siguen las protestas en Cuba.