Las noticias como son

Amado Gil, en Tertulia con Luz Escobar e Hildebrando Chaviano, abordan la decisión de la Corte Suprema que abre las puertas para demandar a quien use propiedad robada en Cuba. Régimen autoriza importación de equipos electrónicos, pero No todos. Y sigue llegando la ayuda humanitaria de EEUU a la isla