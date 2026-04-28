Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, junto a Reinaldo Escobar y Alejandro Tur Valladares, abordan el tema de las indemnizaciones a los cubanos que el régimen les confiscó sus propiedades. También, en qué estado están las Mipymes tras el cerco petrolero a la isla. Y siguen los impagos al sector privado.
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