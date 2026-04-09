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Las Noticias Como Son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Emilio Almaguer y José Luis Tan Estrada, abordan el avance chino en la explotación del nickel en Moa. Cual sigue siendo el control de Acopio. Iberia deja de volar a Cuba. Escasez de combustible en Cuba afecta la ayuda humanitaria en la isla.

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