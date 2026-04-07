Las noticias como son

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José Luis Ramos en la Tertulia con los periodistas Reinaldo Escobar y Alejandro Tur Valladares, comentan que Fincimex no da detalles sobre las comisiones y el procedimiento de entrega de divisa en billetes en las Cadeca, la crisis energética debido a un sistema energético obsoleto, entre otros temas
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