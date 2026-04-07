Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Las Noticias Como Son

Las noticias como son

Las noticias como son
Embed
Las noticias como son

No media source currently available

0:00 0:27:56 0:00
Descargar

José Luis Ramos en la Tertulia con los periodistas Reinaldo Escobar y Alejandro Tur Valladares, comentan que Fincimex no da detalles sobre las comisiones y el procedimiento de entrega de divisa en billetes en las Cadeca, la crisis energética debido a un sistema energético obsoleto, entre otros temas

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG