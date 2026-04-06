Las noticias como son

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En Cuba, la burocracia y corrupción entorpecen la campaña oficial a favor de los paneles solares en las viviendas. José Luis Ramos, en tertulia con los periodistas Yoani Sánchez y Omar López Montenegro, también analizan la edición de FITCuba en medio de la grave crisis económica que sufre el país.
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