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Las Noticias Como Son

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En Cuba, la burocracia y corrupción entorpecen la campaña oficial a favor de los paneles solares en las viviendas. José Luis Ramos, en tertulia con los periodistas Yoani Sánchez y Omar López Montenegro, también analizan la edición de FITCuba en medio de la grave crisis económica que sufre el país.

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