Las noticias como son
Cuba: un país que depende de un barco. Un comentario de Yoani Sánchez que comentan hoy Amado Gil y José Ramos, junto a la autora del articulo y el periodista cienfueguero Alejandro Tur Valladares. También, el turismo toca fondo en Cuba y ¿Qué decir de la entrevista en CNN de Sandro Castro?
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marzo 30, 2026
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