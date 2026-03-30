Las noticias como son

Cuba: un país que depende de un barco. Un comentario de Yoani Sánchez que comentan hoy Amado Gil y José Ramos, junto a la autora del articulo y el periodista cienfueguero Alejandro Tur Valladares. También, el turismo toca fondo en Cuba y ¿Qué decir de la entrevista en CNN de Sandro Castro?