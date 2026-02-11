Las noticias como son
Amado Gil y José Ramos en Tertulia con los periodistas Vladimir Turró y Leopoldo Luis García continúan cubriendo la falta de combustible en Cuba y sus consecuencias. La crisis no evitó que el régimen desplegara efectivos para intimidar a los que apoyan a los Yutubers detenidos del “El4tico”
Episodios
-
febrero 11, 2026
Las noticias como son
-
febrero 09, 2026
Las noticias como son
-
febrero 05, 2026
Las noticias como son
-
febrero 04, 2026
Las noticias como son
-
febrero 03, 2026
Las noticias como son
-
febrero 02, 2026
Las noticias como son
