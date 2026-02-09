Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Reinaldo Escobar en La Habana y José Luis Tan Estrada en México, analizan las nuevas restricciones de combustible que ahora llegan a las embajadas extranjeras. Guatemala frena contratación de médicos cubanos y el peso se mantiene en los 500 por dólar.
