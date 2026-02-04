Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con los periodistas Alejandro Tur Valladares y Omar López Montenegro, abordan la precaria crisis en Cuba y la ausencia de soluciones efectivas que presentó Miguel Díaz Canel en conferencia de prensa. Trump vuelve a decir que están hablando con Cuba.
