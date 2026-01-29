Las noticias como son

Enlaces de accesibilidad

Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad Texas, en la ciudad de Austin, analiza el impacto que puede tener para Cuba el decreto del presidente Trump para reforzar las sanciones petroleras al gobierno cubano.   

