Las noticias como son
Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad Texas, en la ciudad de Austin, analiza el impacto que puede tener para Cuba el decreto del presidente Trump para reforzar las sanciones petroleras al gobierno cubano.
Episodios
-
enero 29, 2026
Las noticias como son
-
enero 28, 2026
Las noticias como son
-
enero 27, 2026
Las noticias como son
-
enero 23, 2026
Las noticias como son
-
enero 22, 2026
Las noticias como son
-
enero 21, 2026
Las noticias como son
Foro