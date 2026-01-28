Las noticias como son

Enlaces de accesibilidad

Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos, junto a los periodistas Reinaldo Escobar y Alejandro Tur Valladares, comentan sobre la petición de los congresistas cubano americanos para cancelar las remesas y los vuelos a Cuba. Y dice Financial Time que a Cuba le quedan solo días de reserva de petróleo.

