Las noticias como son

Hoy, en Tertulia especial, Amado Gil y José Luis Ramos, entrevistan al especialista en economía cubana, profesor Elías Amor, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia, en España y comentan sobre su más reciente artículo: “Economía cubana en 2026: la prioridad es el interior”

