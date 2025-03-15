Las noticias como son
Hoy, en Las Noticias Como Son: Precios de la gasolina en Cuba por las nubes, escasea hasta en el mercado negro. Y ya hay donde se comenzó a cortar caña con mocha. Temas que nos traen hoy Amado Gil y José Luis Ramos en tertulia con los periodistas Dimas Castellanos y José Luis Tan Estrada.
