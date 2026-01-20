Las noticias como son
La tasa flotante en Cuba sigue flotando mientras se hunde el valor del peso. Será uno de los temas que abordan hoy Amado Gil y José Luis Ramos en Tertulia con los periodistas Reinaldo Escobar en La Habana y Emilio Almaguer en Guantánamo. También, la visita a Cuba del ministro del Interior de Rusia.
