Las noticias como son

Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos analizan junto al especialista en energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, la situación de la industria petrolera venezolana y las posibilidades de recuperación. También la afectación directa de Cuba después de la salida del poder de Nicolás Maduro.

